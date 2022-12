Van Quickenborne maakt werk van supersnelrecht

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) legt zijn voorstel voor supersnelrecht volgende week een eerste keer op de regeringstafel, zodat het parlement er volgend jaar over kan stemmen. Dat zei hij vanmorgen in De Ochtend op Radio 1.

In de teksten die bijna afgerond zijn, wordt supersnelrecht mogelijk voor bepaalde feiten, legt Van Quickenborne uit. Dat zou onder meer het geval zijn voor de relschoppers die vorige zondag, na afloop van de WK-match België-Marokko, enkele wijken in Brussel onveilig maakten. “Binnen het supersnelrecht zouden ze zeven dagen aangehouden blijven, en dan voor de rechter moeten verschijnen”, aldus Van Quickenborne. Het zal wel moeten gaan om daders die op heterdaad betrapt worden, en ze zullen bekend moeten hebben.

Naar aanleiding van het Europees Kampioenschap Voetbal in België en Nederland, in 2000, werd al werk gemaakt van zo’n supersnelrechtwet, maar die stootte op een njet van het Grondwettelijk Hof. “We zullen tegemoetkomen aan de bezwaren van het Grondwettelijk Hof”, zegt Van Quickenborne daarover.

Een ander mogelijk struikelblok is dat de politie daders van feiten die in aanmerking komen voor supersnelrecht gerechtelijk zal moeten aanhouden en dat er dus aanwijzingen moeten zijn dat ze criminele feiten gepleegd hebben.

Analyse camerabeelden

Na de rellen van vorige week zondag werden achttien mensen administratief aangehouden, en één minderjarige werd gerechtelijk aangehouden. “Die administratieve aanhoudingen zijn vooral bedoeld om de orde op dat moment te handhaven, maar dat betekent niet dat ze vrijuit zullen gaan. De analyse van de camerabeelden is aan de gang”, legt de Open VLD-vicepremier uit. “We moeten ook respect hebben voor het moeilijke werk van de politie: eerst en vooral de openbare orde handhaven.”

In bijna alle arrondissementen bestaan vandaag al snelrechtkamers, maar daar volgt de eerste verschijning van de rechter pas binnen een maand. Toch werkt het snelrecht, stelt Van Quickenborne, al erkent hij wel dat die maand “een vrij lange periode” is.

In het Radio 1-interview herhaalde de minister van Justitie ook zijn uitspraken dat ouders van relschoppende minderjarigen de schooltoelage moeten kunnen verliezen. “Ouders moeten vanaf de eerste feiten een signaal krijgen, en vandaag is dat al mogelijk en gebeurt het ook, bijvoorbeeld na spijbelen. Nee, het is mijn bevoegdheid niet, maar Justitie komt nu eenmaal altijd op het einde van de keten. Iedereen moet aan hetzelfde zeel trekken, Justitie kan dit niet alleen aanpakken.”