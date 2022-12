Familiedrama in Dendermonde: man brengt vrouw en kindje om in appartement en geeft zich nadien aan bij politie .

In de Werkplaatsstraat in Dendermonde zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag een vrouw en een kindje om het leven gebracht in een appartementsgebouw. Het gaat om een familiedrama. De dader heeft zich nadien aangegeven bij de politie.