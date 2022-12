Opmars lijkt definitief ingezet: LA Lakers knokken zich nu ook naar zege tegen Milwaukee in NBA

De LA Lakers hebben vrijdag eindelijk hun referentiematch gespeeld in de NBA. De Lakers wonnen dankzij een beresterke Anthony Davis (44 ptn) met 129-133 bij het Milwaukee van Giannis Antetokounmpo (40 ptn). Het was voor het team uit LA hun zevende zege in tien duels, een bewijs dat de weg naar boven definitief ingezet lijkt.

In de schaduw van Davis waren ook LeBron James (28 ptn en 8 rebounds) en Russell Westbrook (15 ptn, 11 assists en 7 rebounds) op de afspraak. De weg naar de play-offs is nog lang voor de Lakers met voorlopig een slechts twaalfde plaats in de sterke Western Conference. Milwaukee blijft tweede in het oosten.

Koploper Boston liet zich in het oosten na een verlenging verrassen door Miami (116-120). De Heat kon rekenen op een sterke Jimmy Butler (25 ptn en 15 rebounds). Ook Bam Adebayo (28 ptn) en Tyler Herro (26 ptn) waren goed bij schot. Voor de Celtics volstonden de 37 punten en 14 rebounds van Jaylen Brown niet.

Nummer drie Cleveland had geen moeite met rode lantaarn Orlando (107-96). Donovan Mitchell blonk uit met 34 punten.

In het westen gooide leider Phoenix een voorsprong van 16 punten te grabbel tegen Houston. Het verloor uiteindelijk met 121-122. Bij Houston was Jalen Green goed voor 30 punten. Devin Booker had de Suns op weg gezet met 41 punten.

Eerste achtervolger Denver kon niet profiteren en moest met 117-109 de duimen leggen voor Atlanta. De Nuggets verliezen zo hun tweede plaats aan New Orleans, dat makkelijk won bij San Antonio (99-117). Zion Williamson was er met 30 punten, 15 rebounds en 8 assists de sterke man.

Kampioen Golden State ten slotte won zonder te schitteren met 119-111 van Chicago. Jordan Poole (30 ptn) en Klay Thompson (24 ptn) deden de matige prestatie van Stephen Curry (19 ptn) teniet.