Weldoener verrast mensen bij voedselbank met briefjes van 50 euro

In het Nederlandse Hoorn heeft een onbekende weldoener spontaan applaus uitgelokt door briefjes van 50 euro uit te deel aan de wachtenden voor de voedselbank. De man kwam toe in een witte BMW en toen hij zijn giften begon uit te delen, vielen mensen hem om de nek uit dankbaarheid, aldus een ooggetuige.

Het lijkt wel een scène uit een film die de ooggetuige schetst aan het Noordhollands Dagblad. “Het interieur van de auto was helemaal wit en er zat een hele knappe man in”, vertelt de getuige. “We stonden in de auto naast hem geparkeerd en zagen hem uitstappen en in de richting van de stoet wachtende mensen lopen. Toen zijn wij ook even uitgestapt om te kijken wat hij ging doen. En plots zagen we dat hij iets aan het uitdelen was. Het waren briefjes van 50 euro.”

Het gebaar van de barmhartige Samaritaan werd blijkbaar enorm gesmaakt, want de mensen in de wachtrij begonnen te applaudisseren en vielen hem in de armen. “Er stonden ongeveer dertig mensen te wachten en hij heeft het merendeel van de mensen geld gegeven”, zegt de ooggetuige. Wie de weldoener was, is niet bekend.