Nieuwe mijlpaal voor Lionel Messi: achtste finale met Argentinië tegen Australië wordt 1.000ste (!) wedstrijd op het hoogste niveau

Zaterdag begint de knock-outfase van het WK in Qatar. Nederland begint al om 16 uur aan de achtste finale tegen de Verenigde Staten, Argentinië speelt om 20 uur tegen Australië. Geen echte topaffiches, maar wel een historische wedstrijd voor Lionel Messi. De Argentijnse wereldvoetballer speelt zijn 1.000ste wedstrijd op het hoogste niveau. Een nieuwe mijlpaal in zijn fenomenale carrière.

Het overgrote deel van zijn wedstrijden speelde Messi uiteraard voor FC Barcelona. Tussen 2004 en 2021 kwam hij liefst 778 keer in actie voor de hoofdmacht van de Catalaanse topclub. In de zomer van 2021 liep zijn contract af en trok hij naar PSG, voor wie hij ondertussen toch ook al 53 wedstrijden op de teller heeft. Voor de Argentijnse nationale ploeg kwam hij al 168 keer in actie. Samen zijn dat dus 999 wedstrijden op het hoogste niveau*.

De ‘Messiaanse’ statistieken na 999 wedstrijden:

- 778 wedstrijden voor FC Barcelona, 53 voor PSG en 168 voor Argentinië

- 682 zeges, 191 draws en 126 nederlagen

- 788 goals: 672 voor Barcelona, 23 voor PSG en 93 voor Argentinië

- 385 assists: 303 voor Barcelona, 29 voor PSG en 53 voor Argentinië

- 40 collectieve prijzen: 35 met FC Barcelona, 2 met PSG en 3 met Argentinië

- 43 individuele prijzen: Ballon d’Or (7), Wereldvoetballer van het jaar (2), Europees voetballer van het jaar (3), topscorer (21), Speler van het seizoen La Liga (10)

*Messi speelde tussen 2004 en 2005 ook al 22 wedstrijden voor de B-ploeg van FC Barcelona in de Spaanse lagere klassen, die zijn dus niet meegerekend als ‘wedstrijden op het hoogste niveau’