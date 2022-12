Sunday Oliseh (ex-Genk) is WK-expert voor de FIFA in Qatar: “België is géén gouden generatie”

Kent u Sunday Oliseh (48) nog? De Nigeriaan speelde voor Club Luik, Ajax, Juventus, Dortmund en Genk en is nu in Qatar als expert voor de FIFA. We konden hem een paar korte vragen stellen over de Rode Duivels: “De Bruyne is de beste Belg aller tijden.”

De FIFA telt zes experten in Doha. Zij analyseren de wedstrijden voor de FIFA-platformen. Voormalig middenvelder Sunday Oliseh is dus één van hen, hij vormt een panel met Jürgen Klinsmann (Duitsland), Cha Du-Ri (Zuid-Korea), Alberto Zaccheroni (Italië), Faryd Mondragon (Colombia) en Pascal Zuberbühler (Zwitserland). Aan het hoofd van het zestal staat voetbalprofessor Arsène Wenger, de ex- coach van Arsenal. Oliseh zag live de wedstrijden van België tegen Marokko en Kroatië.

Hoe beoordeelt u de uitschakeling van België?

“Tegen Kroatië hadden de Belgen pech. De start was nog niet geweldig, maar in de tweede helft waren er voldoende kansen om het verschil te maken. Maar of de exit alleen daaraan te wijten is… (blaast) Weet je, als België verklaringen zoekt, dan moeten ze terug in de tijd. Er is de voorbije maanden werk geleverd. Dat moet je analyseren, om uit te zoeken wat er precies is misgegaan en waar je moet corrigeren.”

Is de gouden generatie aan het einde van een cyclus?

“Ik praat niet graag over een gouden generatie. Als je geen goud pakt, ben je geen gouden generatie. Je bent geen kampioen zonder een titel. Zo simpel is het. Ik verkies te zeggen dat België een getalenteerde generatie heeft. Zo moet je erover spreken, met de bedoeling om die jongens te pushen naar het summum. Als je ze nu al een gouden generatie noemt, dan denken ze verkeerdelijk dat ze het al gedaan hebben. Dat is niet zo. In de toekomst moeten jullie dat soort termen niet meer gebruiken.”

Er waren tijdens dit WK spanningen bij België. Hoe hebt u dat beleefd?

“Ik ken niet alle details, dus ik ga een algemeen antwoord geven: als je een grote ploeg wil zijn, zijn er automatisch ego’s. Men beschouwt dat als negatief, maar dat is niet zo. Als iedereen doet wat hij moet doen, zijn er geen problemen. Het is aan de bond of de bondscoach om dat te managen.”

Welke Belgen zijn u opgevallen?

“Doku is formidabel. Hij is een supertalent, dat heeft hij getoond tegen Kroatië. Maar mijn favoriete Belg is De Bruyne. Los van dit WK is hij de beste Belg aller tijden. Ik heb hem voor het eerst aan het werk gezien bij Racing Genk, hij liet toen al zien dat hij een enorm potentieel had. Dat heeft hij nadien bevestigd.”

Wat vindt u van het WK in het algemeen?

“Qua niveau is het van het allerbeste dat ik ooit heb mogen aanschouwen, ondanks de korte voorbereidingen. En er waren aangename verrassingen, zoals Japan en Marokko.”

Tot slot: u hebt voor Club Luik en Racing Genk gespeeld. Welk gevoel houdt u aan die passages over?

(lacht) “Club Luik, de beste ploeg van België. Ik ben er recent nog uitgenodigd. Luik heeft me veel gegeven, het is een prachtige herinnering. Ik heb er alle kansen gekregen om me te ontwikkelen. Bij Genk heb ik dan weer mijn carrière afgesloten. Ik had eigenlijk met Victor Ikpeba afgesproken om te stoppen bij Club Luik, maar de club speelde zelfs niet in de tweede klasse op dat moment. En naar Standard gaan was, gezien mijn verleden bij Club Luik, niet aangewezen. Ik ben toen wel benaderd door Luciano D’Onofrio, maar het was onmogelijk.”