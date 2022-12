Jonge bestuurster (22) op slag dood na klapband op E17: twee rijstroken versperd

Zaterdagochtend rond 4.30 uur gebeurde een zwaar verkeersongeval op de E17 tussen Lokeren en Waasmunster, in de rijrichting van Antwerpen waarbij één dodelijk slachtoffer viel: de 22 jarige bestuurster afkomstig uit Zele die allicht net voordien de oprit op de E17 had genomen.

Zo’n anderhalve kilometer voor de afrit Waasmunster reed de jongedame met haar voertuig vermoedelijk over enkele spanriemen die waren losgekomen van een vrachtwagen. Daardoor kreeg de wagen een klapband. De bestuurster kon haar wagen nog op de pechstrook zetten maar werd daar aangereden door een achteropkomende wagen. De jonge bestuurster was op slag dood.

Op de E17 zijn er op dit moment nog altijd twee rijstroken afgesloten, meldt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. “Maar voorlopig zorgt dat niet voor echte files. De rijstroken zullen wel nog even versperd blijven. Wie later deze voormiddag dus nog langs de E17 wil rijden, kijkt best eerst even op de website van het Vlaams Verkeerscentrum of er file is.”