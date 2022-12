Voor één keer wil Hugo praten over de pijn van het afscheid: “Ik blijf Hugo van Nicole. Altijd. Zolang ik leef”

Hij slaapt aan haar kant van het bed. Streelt elke dag liefdevol de foto naast haar urne in de woonkamer en vertelt, net als toen ze er nog was. Een maand geleden moest Hugo afscheid nemen van zijn Nicole. De pijn en het verdriet zijn nog te groot maar voor één keer wil hij er toch over ­praten. “De eerste dagen na de begrafenis zag ik het niet meer zitten. Maar Nicole zei zo vaak dat ik moest doorzetten als zij er niet meer was.”