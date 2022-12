Fleetwood Mac-gitarist eert “zielsverwant” Christine McVie

Archiefbeeld: de bandleden van Fleetwood Mac in 2014, met John McVie (tweede van links) en Lindsey Buckingham (tweede van rechts). — © REUTERS

Voormalig Fleetwood Mac-gitarist en zanger Lindsey Buckingham heeft op sociale media bedroefd gereageerd op de dood van zijn oud-collega Christine McVie. In een handgeschreven brief noemt Buckingham, die zo’n veertig jaar met de woensdag overleden zangeres in de band zat, McVie “een muzikale kameraad, vriendin, zielsverwant en zus”.