Leider Oostende gaat verrassend maar verdiend onderuit in Bergen

Te vaak namen de Oostendenaars verkeerde beslissingen in Bergen. Zo leed de titelverdediger zijn tweede competitienederlaag: 80-78. Bergen zette een punt achter zijn serie van drie verliesmatchen op rij.

Bleijenbergh en Bratanovic gooiden de eerste korven in het netje: 0-4. Bij een vroege 4-11-voorsprong gaf Oostende de indruk een pak rammel aan Bergen te geven. Zeven balverliezen van de thuisploeg beïnvloedden uiteraard ook de 17-24-score na het initiële kwart. Maar daarna stak Bergen meer energie in het spel. Braxton, Moore en Vrabac btachten Bergen zelfs 29-26 voorop. Vrabac zorgde voor de ommezwaai. In die eerste helft wonnen de Renards heel veel één-tegen-één-duels. Met 17 op 21 tweepunters, dus 81 %, maakten ze de bezoekende defensie belachelijk. Voeg daarbij nog verscheidene bonusvrijworpen en je begrijpt de hoge productie. Een buzzerbom van Bleijenbergh leidde tot een zuinige 41-44-voorsprong voor Oostende halverwege de avond.

In het derde wedstrijdschuifje begonnen Tyree en Bleijenbergh het best: 43-49. Maar opnieuw kwam Bergen terug: 56-55. Aan de vrijworplijn legde Tyree het 60-60-evenwicht vast.

Dank zij een bom van Mintogo kwam Bergen 65-62 voorop. Bergen bleef meer energie tonen dan een slap Oostende. Bovendien won Bergen dubbel zoveel rebounds (31-16) als Oostende. Nadat van der Vuurst (12 punten, 1 rebound, 5 assists) de 78-74-achterstand weggomde, legde Braxton (13 punten, 4 rebounds en 3 assists) op twee seconden van het eindsignaal aan de vrijworplijn de 80-78-eindstand vast. Bergen realiseerde deze stuntzege met 73 % afwerking in de tweepunters. De Henegouwers wonnen ook het tweede, derde en vierde kwart, weliswaar telkens met een beperkt verschil.