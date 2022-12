Als je de VAR écht beu bent: Edinson Cavani bokst videomonitor omver na pijnlijke uitschakeling

Na de partij belaagden de Uruguayanen de scheidsrechter en zijn assistenten. Die waren kop van jut na een niet gegeven penalty in de slotfase. Voor sterspeler Edinson Cavani - die mogelijk zijn laatste WK speelde - werd het allemaal wat te veel. Toen de spits de VAR-monitor zag, deed hij dan ook wat al zijn landgenoten wilde doen: de monitor omver duwen.

De beelden:

Bondscoach Uruguay jammert na WK-exit: “Mijn spelers gaven alles”

“Mijn spelers gaven alles wat ze in zich hadden”, reageerde bondscoach Diego Alonso. “Tachtig minuten lang waren we gekwalificeerd voor de achtste finales. We hadden kansen om uiteindelijk het derde doelpunt te scoren, maar het lukte niet. Tijdens dit WK ontbrak het ons aan voetbal, aan combinaties. Maar vandaag vond ik mijn team goed spelen. We voetbalden vooruit, zonder angst. We waren dapper, de spelers gaven alles wat ze in zich hadden.”

“Ik denk niet dat het gelijkspel tegen Zuid-Korea op de eerste speeldag ons uit het toernooi kiepert. Wat ons uitschakelt is de penalty tegen Portugal, waarvan de FIFA nu zegt dat het geen strafschop was.”

Over zijn toekomst wil Alsono nog niet nadenken. “Het is nu te vroeg dag, ik ga er niet ter plekke over praten. We laten een paar dagen voorbijgaan en dan praten we erover. Ik betreur het ten zeerste dat we eruit liggen, maar dit is niet het moment om dat te evalueren. De spelers hebben een grote inspanning geleverd, dag in, dag uit, wedstrijd na wedstrijd”