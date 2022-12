Muurschuldering van Banksy in Oekraïne gestolen, maar dieven lopen tegen de lamp

Een groep mensen heeft vrijdag in de Oekraïense stad Hostomel geprobeerd een muurschildering van graffitikunstenaar Banksy te stelen door een deel van de door gevechten verwoeste muur waarop de schildering is aangebracht weg te snijden, aldus de gouverneur van de regio Kiev.

De Britse graffitikunstenaar heeft halverwege november een bezoek gebracht aan Oekraïne en liet er een zevental werken achter op muren van verwoeste gebouwen. Beelden van die kunstwerken gingen ondertussen de wereld rond en dat moet een groepje geïnteresseerden aan het denken hebben gezet.

Zij slaagden erin om vrijdag een stuk pleisterwerk weg te snijden met daarop de afbeelding. Maar ze werden in de stad al snel opgemerkt en tegengehouden. Het werk was nog steeds intact en wordt nu door de veiligheidsdiensten beschermd. “Deze beelden zijn immers symbolen van onze strijd tegen de vijand ... We zullen er alles aan doen om deze straatkunstwerken te behouden als symbool van onze overwinning,” zei gouverneur Oleksiy Koeleba.

