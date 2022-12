Zwakke Antwerp Giants kunnen niet bevestigen en gaan onderuit tegen Charleroi

De partij begon flitsend voor Telenet Giants Antwerp. Royce Hamm zorgde met acht punten voor een maximale 10-3 bonus. Het eerste kwart bleven de Giants lichtjes domineren, maar een fel Charleroi liet begaan en bleef collectief in het spoor van de Antwerpenaars: 12-11 en 18-15 na het eerste kwart.

In de tweede periode bakte Telenet Giants Antwerp er niets van. Gemiste driepunters (1 op 10 in de eerste helft), balverliezen (8) en vooral geen tempo en creativiteit. Meer had Charleroi niet nodig om de leiding over te nemen. Het was Jhivan Jackson die enerzijds bij 22-23 Charleroi op voorsprong bracht en anderzijds de inspirator was van een sterk Henegouws momentum. Bine Prepelic en Nathan Kuta scoorden ook voor de Carolo’s dat wegsnelde na 29-33 naar een 31-39 bonus. Antwerp Giants was vooral te traag in transitie, werd in snelheid gepakt en trok tegen een gezwind Charleroi met een 35-41 achterstand naar de kleedkamer.

Ook het derde kwart bracht geen beterschap. De Spirous werkten ook slecht af met hun driepunter (1 op 18 na drie kwarts) maar hadden meer “fighting spirit” dan de Giants en duwden met Nathan Kuta verder door naar 37-47 en 48-59 voorsprong na drie kwarts.

Telenet Giants Antwerp opende het slotkwart met driepunters van Spencer Butterfield en Desonta Bradford en remonteerde naar 54-59. Het was maar een kort heropflakkering van de Giants. Charleroi was immers alerter, had meer vista en een fantastische Jhiwan Jackson deed de rest. Met zijn 28ste punt was hij de bezieler van de 58-65 en 60-70 bonus voor Charleroi. Boeken dicht voor een inspiratieloos Telenet Giants dat in eigen huis en na een erbarmelijke shotpercentage (24 op 67 shots, waarvan 4 op 24 driepunters en 14 op 21 vrijworpen!) niet verder kwam dat 66 punten. Jhiwan Jackson was bij 30 punten (10 op 17 shots, 9 op 9 vrijworpen) en 8 rebounds was de uitblinker bij de Spirous.

Telenet Giants Antwerp-Charleroi 66-77

Kwarts: 18-15, 17-26, 13-18, 18-18

Telenet Giants Antwerp: Anderson 11, Smout 0, Hamm 16, Bradford 9, D’Espallier 0, De Ridder 6, Rogiers 3, Butterfield ,9 Mwema 2, Upshaw 10

Charleroi: Libert 3, Samardzic 10, Schoepen 0, Ellis 0, Lisboa 3, Prepelic 9, Makwa 9, Izaw Bolavi 0, Jackson 30, Kuta 13Quote Extraaa