Jong Genk verliest in Anderlecht, met dank aan eigen jeugdproduct Lokesa

Een ongewijzigd Jong Genk in het Lotto Park. Coach Hans Somers behield het vertrouwen in dezelfde elf die vorige week RWDM klopten. Maar de ene Brusselse club is de andere niet, zo bleek. RSCA Futures kwam al na zeven minuten op voorsprong. Chris Lokesa, die zijn jeugdopleiding bij KRC genoot, zag zijn schot nog uiteenspatten op de paal. Topschutter Stassin was er dan als de kippen bij om de rebound eenvoudig binnen te tikken.

Vinnige Lokesa

Het was vooral op de vinnige Lokesa dat Jong Genk geen greep kreeg. Na een vlotte combinatie met dat andere Genkse jeugdproduct, Ilias Takadine uit Houthalen, belandde zijn afzwaaiende schot voor de voeten van Agyei. Hij kon simpel afwerken: 2-0. Veel kon Jong Genk daar niet tegenover zetten. Beniangba kopte de enige grote kans in de eerste helft van dichtbij over. De boomlange spits die nog scoorde tegen RWDM beleefde vandaag een complete off-day en werd al aan de rust gewisseld voor Diawara.

Veel veranderde dat niet aan het wedstrijdbeeld. Jong Genk had de bal vaak, maar kon er niets mee creëren. De enige man die echt kon dreigen, was Mika Godts. Hij toonde waarom Neerpede in hem zo’n toptalent zag. Zijn dribbels bleken al te vaak succesvol, maar helaas voor Jong Genk had hij minder geluk met zijn afwerking.

Degradatiespook blijft

Zo bleek de tweede helft een maat voor niets. RSCA Futures zette een goed blok en Jong Genk raakte daar niet door. Een keer kwam Jong Genk nog dichtbij een aansluitingstreffer, maar het schot van Jay-Dee Geusens belandde tegen de paal. Dat betekent een nederlaag op het veld waar de Genkenaren een half jaar geleden nog de beker bij de beloften wonnen. Zo blijft Jong Genk strijden tegen de degradatie. Dat moet volgende week alweer, thuis tegen Club NXT. Coach Hans Somers verwacht daar ongetwijfeld een scherper Jong Genk aan de aftrap.

JONG GENK: Leysen - Rommens, Didden, Al Mazyani, Martens (45’ Dierckx) - Rotundo (62’ Claes), Geusens, Van de Perre (62’ Swerts) - Godts (82’ Nuozzi), Beniangba (45’ Diawara), Arabaci.

RSCA FUTURES: Vercauteren - Ferrara (74’ Camara), Lapage, Engwanda, Masscho - De Wilde (82’ Monticelli), Hubert, Lokesa (90’ Maamar) - Takidine (74’ Michez), Stassin, Agyei (82’ Diallo)

DOELPUNTEN: ‘7, Lokesa; ‘26: Agyei

GELE KAARTEN: 43’, Ferrara (fout); 54’, Lokesa (fout); 67’ Dierckx (fout)

SCHEIDSRECHTER: Quentin Pirard

TOESCHOUWERS: 500