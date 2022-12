Busje met Portugezen aan de kant gezet: bestuurder blaast positief

Tongeren

Een Portugese bestuurder van een minibus heeft vrijdag positief geblazen bij een alcoholcontrole in de PZ Tongeren/Herstappe. In zijn minibus zaten nog vijf andere landgenoten - onder wie een kleutermeisje. De bestuurder moest een boete van 1.260 euro betalen; wat hij niet kon. Het voertuig werd afgenomen tot de boete betaald wordt. De bestuurder gaat zijn werkgever in kennis stellen om de boete te komen voldoen.

Bij de controles op de Luikersteenweg en de Michielenweg die samen met de douane gebeurden werd nog een pv opgesteld voor een keuring die vervallen was. Er werden nog 15 onmiddellijke inningen opgesteld voor een vervallen keuring, niet dragen van de gordel of fout parkeren. mm