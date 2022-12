Sofia Goggia wint in Lake Louise eerste afdaling van nieuwe seizoen

Met haar tijd van 1:47.81 was Goggia, een echte specialiste in de afdaling, vier honderdsten sneller dan de Zwitserse Corinne Suter. De Oostenrijkse Cornelia Hütter vervolledigde het podium op zes honderdsten.

Voor de 30-jarige Goggia is het de eerste WB-zege van het seizoen, de achttiende uit haar carrière en de dertiende in een afdaling. Ook vorig jaar won ze in Lake Louise. In 2018 werd ze in Zuid-Korea olympisch kampioene afdaling, begin dit jaar moest ze het goud in China laten aan Suter. De Italiaanse won de kleine kristallen bol in de afdaling al drie keer, in 2018, 2021 en 2022.

© USA TODAY Sports

Zaterdag staat in Lake Louise een tweede afdaling op het menu, zondag volgt een Super-G. De eerste twee afdalingen van het seizoen stonden begin november in Zermatt/Cervinia geprogrammeerd maar gingen niet door vanwege de slechte weersomstandigheden.

In de tussenstand van de algemene wereldbeker behoudt de Amerikaanse Mikaela Shiffrin (niet aan de start in Lake Louise) na vijf manches de leiding.