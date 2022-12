Kameroen stunt tegen Brazilië met goal in blessuretijd, grote held Vincent Aboubakar pakt rood bij viering

Sleutelmoment: Na amper zes minuten kwam de Kameroener Nouhou Tolo goed weg met geel na een wilde tackle langs achter op Antony.

Man van de match: Vincent Aboubakar zette Kameroen verrassend op voorsprong in de blessuretijd. Hij trok ook nog zijn shirt uit en pakte daardoor zijn tweede gele kaart. Wat een exit.

Hem gaan we ook onthouden: De Kameroense doelman Devis Epassy keepte wellicht de match van zijn leven. De 29-jarige doelman van het Saudische Abha was niet te kloppen.

Brazilië was al geplaatst en kwam met liefst negen andere speler op het veld. Aan kwaliteit moesten ze toch amper inboeten. Er stond nog steeds een ploeg met een marktwaarde 525 miljoen euro op het veld. Ervaren rot Dani Alves kreeg zijn moment: de 39-jarige rechtsback mocht in de basis beginnen en werd daardoor de oudste Braziliaan ooit op een WK.

De Kameroeners, die nog een waterkansje op kwalificatie hadden, kozen dan weer voor een nieuwe centrale verdediging na de drie tegengoals tegen Servië: Christopher Wooh en Enzo Ebosse kregen hun eerste minuten op dit WK.

Doelmannen op de afspraak

Tijdens de eerste helft kon Brazilië nog niet scoren op dit WK en ook tegen Kameroen was dat weer het geval. De Brazilianen toonden flarden van hun talent en kregen kansen via onder meer Gabriel Martinelli en Antony, maar de Kameroense doelman Devis Epassy was alert. De grootste kans van de eerste helft kwam zowaar van de Kameroeners. Ederson, de Braziliaanse doelman die mocht spelen in de plaats van Allison, pakte uit met een fenomenale reflex op de eerste Kameroense doelpoging. Bryan Mbeumo zag zijn kopbal al binnen gaan, maar dat was buiten de Manchester City-doelman gerekend. Zo kwam een al bij al vervelende eerste helft ten einde.

© AFP

De tweede helft ging meteen beter op en neer. Vincent Aboubakar zag zijn poging naast gaan. Aan de overkant bleef de Kameroense doelman indruk maken. Martinelli probeerde het opnieuw. De winger van Arsenal had echt al een goaltje verdiend, maar die dekselse Epassy zweefde de bal uit zijn doel. De 29-jarige doelman van het Saudi-Arabische Abha beleefde de avond van zijn leven.

De wedstrijd werd gezapiger en gezapiger met veel wissels langs beide kanten, tot plots in de blessuretijd Vincent Aboubakar toesloeg. De held van tegen Servië kopte nu ook de winning goal tegen Brazilië binnen. Aboubakar trok zijn shirt uit en nam daarvoor graag nog zijn tweede gele kaart in ontvangst. Wat een moment. Een hoogdag voor de Kameroeners, en toch zijn ze uitgeschakeld.

© REUTERS

Kameroen: Epassy - Fai, Wooh, Ebosse, Tolo - Kunde (68’ Ntcham), Anguissa, Mbeumo (64’ Toko Ekambi), Ngamaleu (Mbekeli 86’) - Choupo-Moting, Aboubakar

Brazilië: Ederson - Dani Alves, Militao, Bremer, Telles (55’ Marquinhos) - Fabinho, Fred (55’ Guimaraes), Rodrygo (55’ Everton Ribeiro) - Antony, Martinelli, Jesus

Doelpunten: Aboubakar 1-0 (90+2’)

Gele kaarten: Tolo (6'), Militao (7'), Kunde (28'), Fai (32’), Aboubakar (81’, 90+3’), Guimarae (85’)

Rode kaarten: Aboubakar (90+3’)

Scheidsrechter:Ismail Elfath (Mar)