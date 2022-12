Serviërs stelen opnieuw de show, maar koelbloedig Zwitserland trakteert zich op WK-clash met Portugal in 1/8ste finales

Zwitserland heeft zich geplaatst voor de 1/8ste finales van het WK. Het won op de slotspeeldag met 2-3 van Servië, dat uitgeschakeld is ondanks vijf goals in twee wedstrijden.

Sleutelmoment: De hak van Vargas. Zwitserland had het lastig tegen de energieke Serviërs, maar Ruben Vargas pakte op het perfecte moment uit met een perfect hakje voor de 2-2 gelijkmaker van Embolo. Daarna pakte La Suisse over.

Man van de match: Xherdan Shaqiri. Hoe kan het ook anders? De Albanese Zwitser is altijd goed tegen de grote rivaal en scoorde de eerste goal voor zijn land.

Hem gaan we ook onthouden: Dusan Vlahovic. Genoemd in een seksschandaal deze week, maar nu geantwoord met de voeten. En zijn edele delen, die hij stevig vastpakte na zijn doelpunt.

De Serviërs hadden slechts één missie in het Stadion 974: winnen. Enkel dan konden de Adelaars zich nog plaatsen voor de 1/8ste finales, als ook Kameroen niet won van het al geplaatste Brazilië. Bondscoach Dragan Stojkovic koos dan ook voor de aanval, met voor het eerst Aleksandar Mitrovic én Dusan Vlahovic in de basis. Voor die laatste zijn kans na een hectische week waarbij hij genoemd werd in een seksschandaal binnen de selectie.

Die aanpak bleek aanvankelijk niet succesvol. De Zwitsers lieten er geen gras over groeien en kregen al snel drie kansen binnen de tien seconden. Granit Xhaka probeerde het vanop afstand, maar de bal kwam in de kluts bij Breel Embolo, maar die stuitte op doelman Vanja Milinkovic-Savic (ex-Standard). In de herneming kon Xhaka wederom niet afwerken. Na 10 minuten raakte Andrija Živkovic de paal voor Servië met een harde knal. De Serviërs staan garant voor spektakel, maar ze staan ook vaak garant voor zwak verdedigen. Xherdan Shaqiri - weer hij - knalde de 1-0 op het bord nadat zijn doelpoging afweek op een Servisch been. Hij ging ostentatief vieren voor de Servische supporters. Servië en Albanese Zwitsers, het blijven vijanden.

© AP

Zwitserse schoonheid

Lang kon Zwitserland echter niet genieten van de voorsprong. Nog voor het halfuur maakte Mitrovic gelijk met een werkelijk oogstrelende kopbalgoal, op assist van Dusan Tadic. Zijn 38e doelpunt in 46 interlands. Aan de overkant trof Shaqiri vervolgens het zijnet, waarna Vlahovic de 2-1 op het bord zette met een gekruist schot. De spits haalde zijn gram en vierde dat op iconische wijze.

De Serviërs virtueel bij de laatste zestien, tot Embolo het eindstation was van een prachtige Zwitserse aanval: 2-2. Meteen na rust prikte Zwitserland grote gaten in de Servische defensie en stond het 2-3 na het doelpunt van Remo Freuler, na een prachtig hakje van Ruben Vargas. Op het uur stond het zelfs bijna 2-4, maar Embolo wipte een niet te missen kans over doel.

© AP

Servië voerde enkele wissels door en ging met de moed der wanhoop op zoek naar de gelijkmaker. Tadic probeerde het nog eens, maar knalde over doel. De Adelaars eisten vervolgens een penalty na licht contact op Mitrovic, maar zonder succes. Vier gele kaarten, één opstootje en nul kansen later was het over en uit voor de Serviërs, die stranden op 1 punt. Zwitserland mag met 6 punten samen met groepswinnaar Brazilië naar de 1/8ste finales, waar het Portugal treft.

Servië: V. Milinkovic-Savic; Milenkovic, Veljkovic (55’ Gudelj), Pavlovic; Zivkovic (78’ Radonjic), S. Milinkovic-Savic (68’ Maksimovic), Lukic, Kostic; Tadic (78’ Djuricic); Vlahovic (55’ Jovic), Mitrovic

Zwitserland: Kobel ; Widmer, Akanji, Schär, Rodriguez; Freuler, Xhaka, Shaqiri (69’ Zakaria), Sow (69’ Fernandes), Vargas (83’ Fassnacht), Embolo (90+6’ Okafor)

Doelpunten: 20’ Shaqiri 0-1, 26’ Mitrovic 1-1, 35’ Vlahovic 2-1, 44’ Embolo 2-2, 48’ Freuler 2-3

Strafschoppen: -

Gele kaarten: 15’ Widmer, 34’ Vargas, 47’ S. Milinkovic-Savic, 56’ Pavlovic, 66’ Rajkovic, 81’ Gudelj, 82’ Mitrovic, 90+5’ Milenkovic, 90+5’ Xhaka, 90+9’ Schär

Scheidsrechter: Fernando Rapallini (Arg)