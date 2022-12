Een Coca-Cola vrachtwagen ging in vlammen op tijdens een ritje doorheen het centrum van Boekarest, de hoofdstad van Roemenië. De bestuurder van de vrachtwagen kon op het nippertje ontsnappen aan de vlammen. Hoe de brand is kunnen ontstaan, is niet duidelijk. Coca-Cola onderneemt alvast stappen om dergelijke incidenten in de toekomst te kunnen vermijden.