Nederlands wietexperiment nogmaals uitgesteld, start begin 2024 verwacht

Nederlands minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) zegt dat het wietexperiment nogmaals wordt uitgesteld. Hij verwacht dat “zoals het er nu naar uitziet” pas in 2024 in elf gemeentes legaal geproduceerde wiet kan worden verkocht in coffeeshops. In Nederlands-Limburg moet het experiment in Heerlen en Maastricht plaatsvinden.

Het lukt dus niet om zoals eerder aangekondigd in het tweede kwartaal van 2023 te beginnen. Minister Kuipers wil wel proberen om daarvoor in een kleiner aantal gemeentes te beginnen met een “aanloopfase”.

Ingewikkeld

De uitvoering van het wietexperiment is volgens de minister “buitengewoon ingewikkeld” en hij ziet dat ook als de reden waarom deze meerdere malen is uitgesteld. De eerste hobbel is het papierwerk: locaties regelen, vergunningen verkrijgen en een bankvergunning regelen blijkt erg complex.

Daarna moet er ook nog voor worden gezorgd dat er genoeg variatie is in de wiet die wordt geleverd aan coffeeshops, deze van consistent goede kwaliteit is en er voldoende aanvoer is. Anders zullen klanten kiezen voor andere coffeeshops, vreest Kuipers. Wat ook meetelt is dat de investeringskosten voor telers volgens de minister “exponentieel” zijn toegenomen vanwege de inflatie en de verhoogde bouw- en energiekosten.

Niet genoeg

Eén teler produceert volgens de bewindsman al legale wiet, maar dat is volgens hem niet genoeg om te beginnen met het experiment. “Daar heeft helemaal niemand wat aan: de teler niet, de gemeente niet, de coffeeshopeigenaar niet en de klant ook niet”, zegt de bewindsman.

In het coalitieakkoord heeft het kabinet voorgenomen om in 2024 een standpunt in te nemen over de legalisatie van wiet. Door het uitstel van het experiment zal het onderzoeksrapport hierover in dat jaar nog niet klaar zijn. Daarom zullen Kuipers en minister Dilan Yeşilgöz (Justitie) tegen die tijd “bezien” welke conclusies ze tegen die tijd kunnen trekken op basis van de dan beschikbare informatie, schrijven ze in een Kamerbrief.

In Den Haag wordt al ruim tien jaar gesproken over een wietexperiment. Aanvankelijk zou de proef in het najaar 2021 van start gaan, maar daarna is die meerdere keren uitgesteld. Wiet wordt nu illegaal aan de achterdeur ingekocht door coffeeshops, met criminaliteit, overlast en gezondheidsproblemen tot gevolg.