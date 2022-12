Ondeugende kat klampt zich wanhopig vast om niet buitengezet te worden

Het wordt koud in onze contreien, maar ook in andere delen van de wereld is het frisjes. In de Chinese grootstad Taiyuan kan het ’s nachts stevig vriezen en overdag wordt het er slechts zo’n vier graden Celsius. Het is dus niet verwonderlijk dat de kat in bovenstaande video zich wanhopig verzette toen hij als straf even buiten werd gezet nadat hij kattenkwaad had uitgehaald. Het dier klampte zich uit alle macht vast en dat leidde tot heel wat hilariteit bij zijn eigenaars, die hem prompt vergaven en hun pogingen staakten.