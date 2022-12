Waarom zelfs de kaas en een lepeltje kaviaar van belang waren tijdens staatsdiner met Macron in Witte Huis

Elk staatsdiner in het Witte Huis moet af zijn. Maar dat van donderdagavond, waarop de Franse president Emmanuel Macron de eregast was, werd met een vergrootglas gevolgd. Het was niet alleen het eerste sinds corona maar ook het eerste van president Biden. Er hing ook spanning in de lucht, want tussen de EU en de Amerikaanse president zit een dikke haar in de boter. Alles werd uit de kast gehaald om van de ontmoeting een succes te maken.