BNXT League Leuven Bears-Limburg United Zaterdag 20.30 u.

Nadat Toon Ceyssens in het seizoen 2016-2017 met een dubbele licentie al deel uitmaakte van de kern van Limburg United, keerde hij vijf jaar later terug met een pak ervaring, die hij opdeed bij Lommel in Top Divisie 1. Ondanks een moeizaam seizoenbegin, is de Breeënaar nu wel op dreef.