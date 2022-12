Ziekenhuis komt na opname met positief nieuws over voetballegende Pelé

De 82-jarige Pelé werd vorig jaar geopereerd aan darmkanker en moet zich daarom regelmatig aanmelden in het ziekenhuis ter controle. Dinsdag werd hij opnieuw opgenomen in het Albert Einstein ziekenhuis waar de artsen hem een antibioticakuur voorschreven vanwege een luchtwegeninfectie.

“Zijn respons is zoals het hoort en de patiënt is stabiel, met een algemene verbetering van zijn gezondheidstoestand”, klinkt het in officiële communicatie van het ziekenhuis. “Hij zal de volgende dagen in het ziekenhuis blijven om er verder te worden verzorgd.”

Pelé had donderdag via Instagram zelf al een geruststellende boodschap de wereld ingestuurd. De enige voetballer met drie wereldtitels op de erelijst (1958, 1962, 1970) bevestigde dat hij zijn maandelijkse controle aan het ziekenhuis bracht en bedankte iedereen voor de steunberichten.