Buffalo-fans kunnen opgelucht adem halen, smaakmaker Tarik Tissoudali blijft bij AA Gent: “Wij horen bij elkaar”

De 29-jarige Marokkaans-Nederlandse balgoochelaar herstelt momenteel van een gescheurde kruisband die hij eind juli in de competitiewedstrijd tegen STVV opliep. Daardoor moest hij een kruis maken over het WK met Marokko.

“Het heeft even geduurd voor we elkaar vonden, maar dat is uiteindelijk wel gelukt. KAA Gent en ik horen bij elkaar”, zegt Tissoudali op de website van AA Gent.

Tissoudali speelt sinds februari 2021 voor de Buffalo’s. In 72 wedstrijden maakte hij 34 doelpunten. Vorig seizoen was hij in het shirt van de Oost-Vlamingen goed voor 27 goals (plus 9 assists) in 52 matchen. Hij aasde op een transfer maar zijn zware blessure strooide roet in het eten.