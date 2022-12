Het LimburgsCrossCriterium (LCC) strijkt voor de 58ste Sinterklaasveldloop in en rond de Boneput van Bree neer. Ook van de partij is Pieter Berben uit Meeuwen. “Intrinsiek is het traject Meeuwen-Bree de kortste afstand voor een Limburgse cross voor mij, maar nu wordt het de langste want ik keer speciaal terug van een weekendje Ardennen.”