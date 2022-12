Amerikaan Myles Cale vervangt geblesseerde Quentin Serron bij Limburg United

Nadat Quentin Serron vorige week zijn kruisband scheurde op training en vermoedelijk de rest van het seizoen moet revalideren, haalde Limburg United de Amerikaan Myles Cale als vervanger. De 23-jarige spelverdeler, die maandag voor het eerst meetraint, speelde in college voor Seton Hall Pirates in de Big East Conference.

Myles Cale is afkomstig uit New Yersey. Als swingman kan hij zowel op de guard als op de forward-positie aantreden, wat hem dus een zeer interessante en flexibele speler maakt.

“Ik ben zeer blij met de komst van Myles”, aldus coach Westphalen. “Na beelden van hem te zien, was ik meteen overtuigd van zijn kunnen. Na onze gesprekken klikte het ook op persoonlijk vlak. De chemistry van het team is voor mij even belangrijk als iemand zijn sportieve inbreng. Sportief zal onze nieuwe swingman voor meer lengte zorgen. Hij is offensief én defensief sterk. Bovendien komt hij van een heel goede college.”