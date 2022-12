Alison Van Uytvanck grijpt naast ticket voor halve finales in Andorra

De Grimbergse, het tweede reekshoofd, verloor in haar kwartfinale van de Spaanse Cristina Bucsa (WTA 108), het achtste reekshoofd, in drie sets. Het werd 3-6, 6-3 en 6-4 na twee uur en zeven minuten tennis.

De 28-jarige Van Uytvanck versloeg de 24-jarige Bucsa begin dit seizoen wel op de Australian Open in hun eerste onderlinge ontmoeting. In de eerste ronde had Van Uytvanck in een Belgisch onderonsje Yanina Wickmayer (WTA 334) uitgeschakeld.

Om door te stoten naar de finale moet Bucsa voorbij de Duitse routinier Sabine Lisicki (WTA 400), een voormalig Wimbledonfinaliste, of de Amerikaanse Alycia Parks (WTA 134).