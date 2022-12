Provincie ‘viert’ 25ste verjaardag Suske en Wiske Museum met… sluiting

Het nieuws komt hard aan bij de medewerkers van het Suske en Wiske Museum. Directeur Lieve Crauwels: “Het verrassende is dat er nu een versheidsdatum kleeft op ons museum. Als tegen dan geen overnemer is gevonden, gaan de lichten in het museum voor altijd uit. Dat deze beslissing er zat aan te komen, wist ik. In het provinciaal bestuursakkoord is er immers al sprake van. Met deze datum wordt het nu echt menens en dat voelt eng aan.”

Onzekerheid bij kinderen, jongeren en Suske en Wiske. — © Robin Fasseur

Dat het nieuws uitgerekend nu wordt bekendgemaakt, valt erg slecht bij alle medewerkers. Het voorbije weekend kon iedereen nog genieten van een druk bijgewoond verjaardagsfeest, want het Suske en Wiske Museum vierde zijn 25ste verjaardag. En nu dreigt sluiting en banenverlies.

Uniek

Het Suske en Wiske Museum is uniek in ons land. “Er zijn nog stripmusea, maar wij zijn het enige museum dat het kind helemaal centraal stelt. De volledige interactieve tentoonstelling staat in het teken van kinderen. Hier leren kinderen op een erg actieve manier en spelenderwijs alles rond het maken van strips. Ze komen er niet alleen in contact met Suske en Wiske, maar ook met de andere helden van Vandersteen: Bessy, Jerome, Rode Ridder, Biggles, Robert en Bertrand en de Familie Snoek. De locatie is ook uniek. Het museum bevindt zich op de plaats waar de geestelijke vader van Suske en Wiske jarenlang de avonturen van het duo vormgaf”, geeft directeur Lieve Crauwels nog mee.

Bij de heropening in 2019 was er nog feest. — © rr

Renovatie

In 2018 ging het museum een jaar dicht, omdat de villa van Willy Vandersteen toe was aan een grondige renovatie. De villa kreeg een nieuw dak, muren werden extra geïsoleerd en het pand kreeg ook nieuwe schrijnwerkerij. De provincie trok daarvoor een bedrag uit van 275.000 euro. Tegelijkertijd werd de oude tentoonstelling vervangen door een gloednieuwe en interactieve.

Door de renovatie kwam Studio Vandersteen tijdelijk zonder werkplek. Studio Vandersteen verzorgt de nieuwe albums van de striphelden die Vandersteen in de loop van zijn carrière deed ontstaan. Omwille van de renovatie ging Studio Vandersteen op zoek naar een nieuwe locatie. Die werd gevonden vlak bij het station van Heide.

Personeel

Faye Van Impe, woordvoerder van gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA): “De exploitatie van het museum is persoonsgebonden educatie en dat behoort niet tot de kerntaak van de provincie. De provincie moet ervoor zorgen dat haar middelen op de meest efficiënte manier kunnen worden gebruikt. Het exploiteren van het kindermuseum hoort daar niet bij. Daarom is er beslist om vanaf 2025 te stoppen met de uitbating van het Suske en Wiske Museum. Vanaf volgende maand gaat de provincie actief op zoek naar een overnemer in de hoop dat die het museum verderzet. Wat het personeel betreft. Tot dan blijft iedereen gewoon aan de slag. Wanneer er een overnemer wordt gevonden, kunnen ze hopelijk daar aan het werk blijven. We starten uiteraard ook begeleidende maatregelen op voor hen.”

Museum voor en met de kinderen. — © rr

Platvloerse besparing

Inga Verhaert (Vooruit) is gemeenteraadslid in Kalmthout en de voorganger van Luk Lemmens. “Ongehoord! Dit heeft niets te maken met persoonsgebonden educatie. Dit is een platvloerse besparingsmaatregel. Wat is Luk Lemmens dan van plan met het provinciale onderwijs en met De Warande in Turnhout? Bij de opmaking van het huidige bestuursakkoord werd al vermeld dat er op zoek wordt gegaan naar een overnemer. Wanneer ik elk jaar opnieuw informeer hoever het daarmee staat, krijg ik te horen dat er nog niemand gevonden is. Een overnemer vindt men niet, want er is geen geld te verdienen aan een educatief museum. Als het een besparingsmaatregel is, verwacht ik dat Lemmens dat ook eerlijkheidshalve zegt.”

Domme beslissing

Provincieraadslid Ilse Van Dienderen (Groen): “Wat een domme beslissing om vanuit de provinciale ivoren toren onder het bekende N-VA-mantra – besparen of uitbesteden om er winst op te maken – deze beslissing te nemen. Moet educatie geld opbrengen of zijn we op weg om binnenkort een Studio 100-pretpark te krijgen in Kalmthout?”, vraagt Van Dienderen zich af. Partijgenoot Monique Aerts (Groen Kalmthout) kan het nauwelijks geloven. “Wat een nodeloze onduidelijkheid voor het personeel en de bezoekers. Het museum is al jarenlang een vaste stop voor scholen uit heel de provincie en voor jonge ouders en grootouders. Gaat de provincie al die mensen twee jaar lang in het ongewisse laten?”

Als er geen overnemer wordt gevonden, blijft de vraag wat er gaat gebeuren met het gebouw en het domein. Op die vraag ligt nu nog geen antwoord op tafel.