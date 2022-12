New York City gaat strijd aan met ratten en schrijft daar een opvallende vacature voor uit

Publieke vijand nummer één van de burgemeester van New York City is al jarenlang de grote rattenpopulatie in de stad. Daar wil hij nu een einde aan maken en hij schreef daarom een opvallende vacature uit. Om ‘directeur knaagdierenbestrijding’ te worden moet je namelijk bijzondere eigenschappen hebben.

Eric Adams probeert het ongedierte al jaren uit zijn stad te verdrijven. Eerst deed hij dat als vertegenwoordiger van de wijk Brooklyn, maar nu hij sinds begin dit jaar burgemeester van New York City is, kan hij het grof geschut bovenhalen.

Hij gaat daarom op zoek naar iemand van wie het de ‘droomjob’ is om ratten te verdelgen. “Heb jij wat nodig is om het onmogelijke te doen? Een virulente heftigheid voor ongedierte? Een achtergrond in stadsplanning, project management, of overheid? En het belangrijkste, de drive, vastberadenheid en het moordinstinct om de echte vijand te bestrijden - New York City’s meedogenloze rattenpopulatie?”, valt te lezen in de vacature.

“Ondanks hun succesvolle publieke strategie en hun brutale sociale media aanwezigheid, zijn ratten niet onze vrienden. Het zijn vijanden die verslagen moeten worden door de gecombineerde krachten van ons stadsbestuur”, klinkt het. “Sluw, vraatzuchtig en vruchtbaar, de ratten van New York City zijn legendarisch voor hun overlevingskunsten, maar zij leiden deze stad niet, dat doen wij.”

(Lees verder onder de foto)

© REUTERS

De ideale kandidaat is volgens de stad “zeer gemotiveerd en enigszins bloeddorstig”. De kandidaat moet ook oplossingen vanuit alle mogelijke hoeken willen bekijken en klaar zijn voor “een slachtpartij op grote schaal.” Wonen in de stad, een bachelordiploma en kennis van Word, Powerpoint en Excel zijn ook handig meegenomen.

“De ratten zullen deze vacature haten. Maar 8,8 miljoen New Yorkers en uw stad staan klaar om met u samen te werken om de rattenpopulatie te verminderen, de netheid te verhogen en de pest te voorkomen”, sluit vacature af.

(sgg)