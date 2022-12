Bilzen/Heusden-Zolder/Peer

In tijden waarin wantoestanden in Vlaamse kinderdagverblijven het nieuws domineren, gingen wij op zoek naar positieve verhalen uit de kinderopvang. En u reageerde massaal. Meer dan duizend ouders spreken hun lof uit over hun onthaalouders of kinderopvang. “Ik laat mijn zoontje met een gerust hart achter.”