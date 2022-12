Luis Suarez nekt Ghana opnieuw maar blijft toch huilend achter: Uruguay ondanks zege naar huis

Sleutelmoment: Nuñez gaat neer in duel met Amartey. Ref Siebert wordt gesommeerd door de VAR maar de Duitser vindt het geen strafschop. Pijnlijk. In de eindafrekening scoorde Uruguay een keer te weinig.

Man van de match: Luis Suarez, jawel. Vooraf de gebeten hond zijn, maar op het veld zo gebeten om te winnen dat hij twee keer beslissend was en (eindelijk) weer niveau toonde

Hem gaan we ook onthouden: Giorgian de Arrascaeta kent u niet, omdat hij al bijna zijn hele carrière in Brazilië speelt, maar hij maakte wel de enige twee Uruguayaanse goals op dit WK

Ghana moet zich vervloekt voelen. Twaalf jaar na de beruchte Hand van God van Luis Suarez, was het tijd om de rekeningen te vereffenen. Om wraak te nemen voor de dag dat de baarlijke Duivel Ghana uit de halve finales hield met een ‘redding op de lijn’. Helaas, de West-Afrikanen liggen er weer uit. De enige troost is dat Uruguay evenmin doorstoot naar de achtste finales.

© AP

De VAR leek Ghana nochtans gunstig gezind. Toen Ajacied Kudus de bal over doelman Rochet wipte, zijn been liet hangen en een mooie duik maakte, werd scheidsrechter Siebert naar het scherm gesommeerd. En zoals zo vaak dit WK volgt er dan een strafschop. Aanvoerder André Ayew, de enige overlever van de vervloekte selectie van 2010, trapte evenwel te slap. Het trauma van Asamoah Gyan in 2010 borrelde weer op, zeker door wat volgde. Salisu kon een bal van Liverpool-spits Nuñez nog voor de lijn weghalen, maar dan ging Suarez er zich mee moeien. El Diablo, zoals hij in Afrika genoemd wordt, schoot en Ghana-doelman Ati-Zigi kreeg de bal onvoldoende afgeweerd. De Arrascaeta tikte binnen : 1-0, halverwege de eerste helft.

© REUTERS

Ghana kon het niet geloven. Helemaal niet toen Suarez even later weer de hoofdrol opeiste. Met een magistraal tikje zette hij weer De Arrascaeta alleen voor doel: 2-0. Suarez vond het geweldig. De clubloze spits – zijn contract bij het Uruguayaanse Nacional liep af voor de wereldbeker – toonde zich extreem gemotiveerd. Maar kreeg hij een fout niet mee, dan ging hij helemaal over de rooie. Zo fanatiek om te winnen dat hij weer alles in de weegschaal wilde gooien. Neen, Luis Suarez is duidelijk niet van plan ooit in zijn leven naar Ghana op vakantie te gaan.

© AFP

Bondscoach Otto Addo hield verrassend de broers Ayew in de kleedkamer, in de hoop het tij nog te keren. Sulemana glipte even door de dubbele afweergordel van Uruguay, maar doelman Rochet was net iets sneller op de bal. Ondertussen bleef Suarez maar zeiken tegen de ref. En al helemaal nadat die weer naar het schermpje moest gaan kijken van de VAR voor een duel tussen Nuñez en Amartey. Contact was er, maar ook bal, oordeelde Siebert. Geen strafschop dus. Waarna Suarez een fout beging, de bal wegtrapte, geel kreeg en zo hard stond te schelden, dat hij nog een kaart leek te willen. Even later werd hij dan ook naar de kant gehaald.

© AP

Uruguay liet betijen. Op een kansje voor Valverde na, ondernam het niet veel meer. Bovendien ging ook Nuñez naar de kant. Ghana prikte sporadisch eens tegen, maar lange tijd bleef alleen Kudus zich met een flits door de defensie te wurmen. Met het einde in zicht kwam Ghana dan toch opzetten. Semenyo schoot voorlangs, Kudus dwong doelman Rochet zelfs tot een vitale redding.

Tot Uruguay doorkreeg dat Zuid-Korea scoorde en het dus virtueel uitgeschakeld was, op basis van het aantal gemaakte doelpunten. Suarez verborg zijn gezicht in zijn shirt, de eveneens gewisselde Nuñez hield het evenmin droog. Werd dit de laatste wedstrijd van Suarez?

© AP

In een wanhoopsoffensief zag Cavani een kopbal gered – weliswaar uit offside –een schwalbe niet gefloten. Ook een afstandsknal van Maxi Gomez geraakte niet voorbij Ati-Zigi. Het bleef 2-0. Ghana naar huis, Uruguay ook. Hadden ze misschien wat minder defensief gespeeld…

Ghana: Ati-Zigi; Seifu, Amartey, Salisu, Baba; Partey, Abdul Samed (72’ Kyereh); Williams (72’ Semenyo), A. Ayew (46’ Bukari), J. Ayew (46’ Sulemana), Kudus (90’ Isahaku)

Uruguay: Rochet; Varela, Gimenez, Coates, Olivera ; Pellistri (66’ De La Cruz), Valverde, Betancur (34’ Vecino), De Arrascaeta (80’ Maxi Gomez); Suarez (66’ Cavani), Nuñez (80’ Canobbio)

Doelpunten: 26’ De Arrascaeta 0-1, 32’ De Arrascaeta 0-2

Strafschoppen: 21’ A. Ayew (gestopt)

Gele kaarten: 20’ Nunez, 60’ Suarez, 86’ Sulemana, 87’ Coates

Scheidsrechter : Daniel Siebert (Dui)