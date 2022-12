Wat een ommekeer! Zuid-Korea dankzij late winning goal dan toch naar achtste finale, Portugal groepswinnaar

Wat een spanning in groep H. Zuid-Korea leek lange tijd af te stevenen op de uitschakeling door een gelijkspel tegen Portugal, maar in de 91ste minuut maakte invaller Hwang Hee-Chan dan toch de winning goal. Dankzij de 2-1-zege is Zuid Korea zo alsnog door naar de 1/8ste finale op basis van gemaakte doelpunten. Uruguay blijft ondanks een 0-2-zege tegen Ghana verweesd achter, terwijl Portugal groepswinnaar is.

Sleutelmoment: De late winning goal van invaller Hwang Hee-Chan. In de 91ste minuut bracht hij Zuid-Korea in extase met de 2-1. Zuid-Korea stoot zo door naar de 1/8ste finales op basis van gemaakte doelpunten. Uruguay blijft ondanks een 0-2-zege tegen Ghana verweesd achter.

Man van de match: Heung-min son. Het gevaar van de afgekeurde en de twee geldige goals van Zuid-Korea begon altijd bij hem. Met voorsprong de beste Zuid-Koreaan op het veld.

Hem gaan we ook onthouden: Diogo Dalot was rechtstreeks betrokken bij vier doelpunten in zijn laatste drie optredens voor Portugal in alle competities.

Na zeges tegen Ghana en Uruguay was Portugal al zeker van een plaatsje in de 1/8ste finales. Zuid-Korea daarentegen moest winnen van de Portugezen, anders was het altijd uitgeschakeld. Het kalf leek echter al snel verdronken voor de Koreanen tegen een b-ploeg van Portugal, want al na vijf minuten stonden de Portugezen op voorsprong.

Ruben Dias, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, William Carvalho en Joao Felix kregen allemaal rust van hun coach. Hun vervangers waren toch niet van hetzelfde kaliber met Antonio Silva, Matheus Nunes, Vitinha, Joao Mario en Ricardo Horta. Al was daar weinig van te merken in de beginfase. Na een geweldige lange bal van Pepe en dito actie op de rechterkant van Dalot stond Ricardo Horta op de juiste plaats om de bal binnen te duwen. 0-1 voor Portugal, maar de Zuid-Koreanen lieten het niet aan hun hart komen. Naarmate de eerste helft vorderde, voetbalden ze steeds beter mee. Na een kwartier stond zo de gelijkmaker al op het bord, al werd die weer afgekeurd na buitenspel.

© AFP

Spanning troef

Een voorzet van Son vond na een corner het hoofd van Cho. Doelman Diogo Costa redde in eerste instantie nog, maar bij de rebound van Kim kon hij niet bij. Kim stond echter buitenspel, maar opnieuw lieten de Koreanen hun hoofd niet hangen. Even later waren ze weer gevaarlijk bij een hoekschop en opnieuw begon het gevaar bij Son. Zijn corner vond dit keer de rug van Ronaldo- die stond ondanks een gemiste training toch in de basis bij Portugal. CR7 legde zo ongewild het leer klaar voor Kim. Die miste niet van dichtbij.

© AFP

Zuid-Korea zat plots weer helemaal in de wedstrijd, maar het was Portugal dat het gevaarlijkste bleef. De Koreanen hadden last met het directe, verticale voetbal van de Portugezen. Ronaldo kwam na een lange bal van Pepe alleen voor doel, maar hij zag zijn poging gered door de Koreaanse doelman én hij stond bovendien buitenspel.

Met een 1-1-stand gingen beide ploegen zo rusten. Spanning was zo te snijden in groep H, want in de andere wedstrijd stond Uruguay met 0-2 voor tegen Ghana. Portugal en Uruguay waren zo virtueel door naar de volgende ronde, maar Zuid-Korea had in de tweede helft genoeg aan één doelpuntje om het tij weer te keren.

Wat een ommekeer

Rond het uur haalde bondscoach Fernando Santos Ronaldo, dik tegen diens zin, naar de kant. Terwijl de ene ster zat te mokken op de bank, groeide de andere ster in de wedstrijd. Son nam zijn ploegmaats bij de hand en zorgde voor Zuid-Koreaanse dreiging. Nadat de aanvaller van Tottenham in de zestien een bal keihard tegen Cancelo aanknalde, claimden de Koreanen een penalty. Tevergeefs, want van hands was geen sprake.

Son bleef ook daarna nog zoeken naar de goal die Zuid-Korea in extase zou brengen. Het leek een vruchteloze zoektocht te worden, tot hij in de 91ste minuut invaller Hwang Hee-Chan perfect het straatje instuurde. Hwang schoof de winnende 2-1 voorbij Diogo Costa en zo was Zuid-Korea plots toch door naar de 1/8ste finale op basis van gemaakte doelpunten en ten koste van Uruguay. De 0-2-zege van de Uruguayanen tegen Ghana ten spijt. Portugal groepswinnaar dus in groep H en Zuid-Korea na een ferme ommekeer als twee in groep H door naar de 1/8ste finale.

© EPA-EF