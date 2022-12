FC Groningen is klaar met Cyril Ngonge: Belgische aanvaller mag vertrekken wegens slecht gedrag

Aanvaller Cyril Ngonge mag vertrekken bij FC Groningen vanwege zijn slechte gedrag. De 22-jarige Belg is, niet voor de eerste keer, uit de selectie gezet en traint met de jeugdspelers onder 21 jaar mee totdat hij een nieuwe club heeft gevonden. Het contract van Ngonge loopt nog tot halverwege 2025.

“Cyril is een talentvolle speler, maar hoewel hij hierop veelvuldig is gewezen voldoet hij niet aan de normen en eisen die wij stellen aan het trainen en voetballen bij FC Groningen”, aldus technisch directeur Mark-Jan Fledderus.

Ngonge werd begin dit seizoen al een paar weken uit de selectie gezet vanwege zijn houding. De Belg speelt sinds vorig jaar bij Groningen nadat hij was overgekomen van RKC Waalwijk. In 43 competitiewedstrijden voor Groningen scoorde Ngonge tien keer.

FC Groningen nam Ngonge in 2021 voor 200.000 euro overnam van RKC Waalwijk. Bij Club Brugge had de aanvaller geen toekomst meer. In het seizoen 2018-2019 speelde hij Ivan Leko vijf maal mee bij blauw-zwart.