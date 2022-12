Skiër Sam Maes wint reuzenslalom in het Oostenrijkse Gurgl

De 24-jarige Maes klokte na twee runs een tijd van 1:55.46 en was daarmee sneller dan de Fransman Loevan Parand (+0.40) en de Amerikaan George Steffey (+0.50). Het is voor Maes de tweede overwinning in de Europabeker. Vorig seizoen won hij een reuzenslalom in Soldeu (Andorra).

In de stand klimt Maes op naar derde plek. Met 100 punten moet hij enkel de Zwitser Josua Mettler (150 punten), donderdag winnaar van de openingsmanche, en Steffey (120 punten) voor zich dulden.

Dries Vandenbroecke haalde vrijdag de finish van de eerste run niet.