EMA wil verbod op reeks hoestsiropen

Een reeks hoestmiddelen met de stof folcodine, moeten in de Europese Unie verboden worden, omdat ze kunnen leiden tot een gevaarlijke allergische reactie bij algemene verdoving. Dat zegt het Europese geneesmiddelenagentschap (EMA) vrijdag. In België is de verkoop van dergelijke geneesmiddelen sinds enkele maanden opgeschort.

Folcodine-bevattende geneesmiddelen - veelal siroop - worden gebruikt om droge hoest te behandelen, zowel bij volwassenen als bij kinderen. Folcodine, dat is afgeleid van morfine, werkt vooral in op het centrale zenuwstelsel, waardoor de hoestreflex wordt afgezwakt.

Maar volgens het EMA kunnen dergelijke geneesmiddelen gevaarlijk zijn, ook als ze lange tijd voor de verdoving werden gebruikt. “De inname van folcodine tot twaalf maanden voor een algemene anesthesie kan het risico op een anafylactische reactie verhogen”, luidt het. Het FAGG omschrijft anafylactische reacties als “plotse, ernstige en mogelijk levensbedreigende allergische reacties”.

Volgens het EMA zijn geneesmiddelen met folcodine momenteel nog toegelaten op de Belgische markt (en ook in Frankrijk, Ierland, Kroatië, Litouwen, Luxemburg en Slovenië). Maar het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) nuanceert: de verkoop van geneesmiddelen die folcodine bevatten, is in België geschorst sinds 1 oktober 2022, zegt het. Er was op dat moment maar één geneesmiddel op basis van folcodine in de handel: Pholco-Méréprine Mono.