Nog een bekroning: Evenepoel wint nu ook de Vlaamse Reus: “Ik heb iedereen blij gemaakt”

Het blijft prijzen regenen voor Remco Evenepoel. Na de Flandrien van het Nieuwsblad, de Kristallen Fiets, de Nationale Trofee voor Sportverdienste en recent nog de Velo d’Or werd hij nu ook verkozen tot Vlaamse Reus, een trofee voor de beste Vlaamse sporter van het seizoen.

Grand cru

2022 was een grand cru voor Evenepoel. Hij won vijftien koersen, met daarbij de klassiekers Luik-Bastenaken-Luik en Clasica San Sebastian. Maar de hoogtepunten vielen in het najaar, met eerst de eindzege in de Ronde van Spanje en als kers op de kaart de wereldtitel in de wegrit in het Australische Wollongong.

Het wordt wellicht niet de laatste trofee voor Evenepoel. Hij is onder meer ook topkandidaat om het Vlaams Sportjuweel te winnen en hij is de uitgesproken favoriet voor de titel Sportman van het Jaar.

Evenepoel (deze week in Italië om enkele Giro ritten te verkennen) kreeg vorige week de trofee, een beeldhouwwerk van Willem Vermandere, in ontvangst.“Deze prijs wordt toegekend door journalisten en dat zijn toch de mensen die sport van het dichtstbij volgen”, reageerde Evenepoel. “Iets kritischer ook. Het is een teken dat ik iedereen blij heb kunnen maken. De trofee eert ook mijn terugkeer na mijn zware val in de Ronde van Lombardije twee jaar geleden. Dat vind ik mooi. Het wil zeggen dat iedereen snapt hoe slecht het er toen uitzag en hoe diep ik gezeten heb, letterlijk en figuurlijk. Het is een lange weg geweest.”