Ongeslagen Tyson Fury verdedigt zaterdag WBC-titel in Brits duel tegen Derek Chisora

De Engelse wereldkampioen boksen bij de zwaargewichten Tyson Fury stapt zaterdag in het stadion van de Londense voetbalploeg Tottenham Hotspur in de ring om zijn WBC-titel te verdedigen tegen zijn landgenoot Derek Chisora.

Fury versloeg Chisora al twee keer, in juli 2011 in Wembley op punten en drie jaar later na een opgave in de tiende ronde in de ExCel Arena in Londen. De 34-jarige Fury is nog steeds ongeslagen en telt op zijn erelijst 32 zeges in 33 kampen. Chisora won 33 keer en leed 12 nederlagen.

Voor de 34-jarige “Gipsy King” wordt het zijn eerste kamp sinds hij in april in Wembley met succes zijn titel verdedigde tegen landgenoot Dillian Whyte. Fury kondigde na de wedstrijd zijn pensioen aan, maar keerde toch terug op die beslissing. De 38-jarige Chisora bokste voor het laatst in juli. Hij won toen in de Londense O2 Arena op punten van de Bulgaar Kubrat Pulev.

Fury nam in 2020 de WBC-riem over van de Amerikaan Deontay Wilder na een slopende kamp. In 2015 kroonde hij zich voor het eerst tot wereldkampioen. Toen versloeg hij de Oekraïner Wladimir Klitschko en nam diens WBA-, WBO- en IBF-titels over. Daarna raakte Fury de weg en zijn titels kwijt door mentale problemen, onder meer te wijten aan druggebruik.