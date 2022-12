Thierry Neuville start in de Spa Rally

Veel staat er niet meer op het spel in de Spa Rally. Maar dat maakt de wedstrijd er niet minder aantrekkelijker op. Nu er niet meer hoeft gerekend te worden, kan iedereen voluit voor de zege kunnen gaan. Lefebvre verzekerde zich met winst in de Condroz Rally van de titel. In Spa wordt hij uitgedaagd door Grégoire Munster, die zich in positieve zin liet opmerken in de slotwedstrijd van het WRC. In Japan was Munster de beste in de WRC2 en de WRC2 Junior. Gino Bux (Skoda Fabia) en Maxime Potty (Citroën) zijn outsiders en het wordt uitkijken naar Thierry Neuville en Martijn Wydaeghe, die met een achterwiel aangedreven BMW het spektakel zullen verzorgen.

Misschien zorgt het weer voor een extra piment. Vrijdagnamiddag begon het in Spa te sneeuwen en vormde zich meteen een dun laagje. Op zaterdag en zondag zou het droog blijven, maar er wordt wel vriesweer aangekondigd.

De Spa Rally is ook de eerste wedstrijd sinds het dodelijke ongeval in de Condroz. “Er is nooit twijfel geweest over het doorgaan van ons evenement”, vertelt organisator Christian Jupsin. “De betrokken burgemeesters en de gouverneur weten dat we veiligheid hoog in ons vaandel dragen en dat we ons veiligheidsplan strikt opvolgen. Bij de minste twijfel zullen we niet aarzelen om een proef te annuleren. We rekenen op de medewerking van al onze bezoekers om de richtlijnen van onze stewards en commissarissen op te volgen.”

© Hyundai Motorsport / Fabien Dufour

In het Junior BRC wordt de titelstrijd dit weekend beslist, al zal het geen rechtstreeks titelduel op de klassementsproeven zijn. Gilles Pyck, de leider in de tussenstand, komt immers niet aan de start. Wanneer Tom Rensonnet geen zeven punten scoort, is de jonge piloot van het RACB National Team de nieuwe Junior-kampioen.

In de BRC Master Cup, een competitie voor rijders die de leeftijdsgrens van 50 jaar bereikt hebben, is Jimmy D’hondt (Ford Fiesta) zeker van de titel. Jos Verstappen (Citroën C3) heeft de beste papieren in handen om vicekampioen te worden.

Het parcours van de Spa Rally telt dit jaar 18 klassementsproeven, goed voor 203,42 kilometer tegen de klok. Op zaterdag staan 2,5 ronde op het programma met drie doortochten op de proeven Stavelot-Coo en Spa en twee passages in Chevron en Moulin du Ruy. Op zondag volgen twee ronden van vier proeven: Fays Show, Bruyères, Charneux en Theux. De Spa Rally eindigt zondagnamiddag omstreeks 15u30.