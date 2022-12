De rekkenvuller die Taylor Swift een toontje lager doet zingen: maak kennis met Bad Bunny, de meest beluisterde Spotify-artiest ter wereld

Wereldwijd de meest gestreamde Spotify-artiest het afgelopen jaar? Dat moet Taylor Swift zijn, of Drake of is het misschien Harry Styles? Nope. Het is Bad Bunny (28). Bad wie? Bad Bunny, een Puerto Ricaanse zanger. Goed voor 18,5 miljard (!) streams. En dat met eenvoudige, mooie popliedjes. Straf gedaan van een student die, toen hij bijkluste als rekkenvuller, plots telefoon kreeg van een producer.