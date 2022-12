Lanaken/Maasmechelen

Bij een controle op de fietsverlichting in de PZ LAMA vrijdag waren 58 fietsers niet in orde. Er werden ook alcoholcontroles uitgevoerd. Een bestuurder testte positief en moest zijn auto een paar uur aan de kant laten staan. Andere overtredingen die werden vastgesteld waren gsm achter het stuur, niet in regel zijn met de keuring en technische eisen en ladingzekering. mm