Felice Mazzu begint na ontslag bij Anderlecht vol goede moed bij ‘zijn’ Charleroi: “Ik zie dit absoluut niet als een mislukking”

Nog geen drie weken na zijn ontslag bij Anderlecht had Felice Mazzu alweer een job. Na 3,5 jaar keerde de coach terug naar Charleroi, waar hij zijn trainerscarrière lanceerde en zijn eerste successen op het hoogste niveau boekte. “Als het bestuur van Charleroi me niet had gebeld, dan had ik nooit zo snel een job aangenomen”, aldus Mazzu op zijn eerste persconferentie.

Uiteraard gaat het op de persconferentie vrij snel over zijn mislukt avontuur bij Anderlecht. Dat Mazzu daar niet al te veel meer over kwijt wil, wordt ook al snel duidelijk. “Ik ga mijn periode bij Anderlecht hier niet analyseren”, aldus Mazzu. “Als je ergens begint wil je altijd zo snel mogelijk resultaten boeken en dat is niet gelukt. Wanneer er beslist wordt dat het zo niet verder kan, dan moet je dat accepteren.”

Na een uitstekende periode vol successen bij Union en een korte passage bij Anderlecht - twee clubs die na Nieuwjaar nog Europees spelen - is Mazzu terug bij Charleroi, een grijze middenmoter die al een tijdje niet meer draait. “Dat ik hier nu terug sta, zie ik absoluut niet als een mislukking”, is Mazzu overtuigd. “Iedereen kent mijn parcours. Er zouden veel trainers op mijn plaats willen zitten. Direct terug werk vinden na Anderlecht… Ik ga heel eerlijk zijn: als het bestuur van Charleroi me niet had gebeld, dan had ik nooit zo snel een job aangenomen.”

© BELGA

“Hoe meer ervaring ik opdoe, hoe meer ik besef dat ik aan mezelf moet denken”, vervolgt Mazzu. “Ik moet gelukkig zijn met wat ik doe in het leven. Er zijn veel elementen die me overtuigd hebben. Ik ken de omgeving, ik voel me hier op mijn gemak en ben hier bijvoorbeeld ook dicht bij mijn vader.”

Connectie met fans herstellen

Ook bij Charleroi staat Mazzu voor een stevige uitdaging. De Zebra’s staan slechts twaalfde in het klassement en het rommelt binnen de club. De supporters hebben het gehad met het bestuur en tegen KV Mechelen zorgden ze er eigenhandig voor dat de wedstrijd werd stilgelegd. Bij een 1-0-voorsprong dan nog. “Wat er gebeurd is tegen Mechelen is voor mij niet normaal. Dan nog door mensen die beweren dat ze voor deze club supporteren… Oorlog lost nooit zaken op. Het is echt spijtig wat er gebeurd is.”

Mazzu is vastberaden om alle neuzen weer in dezelfde richting te krijgen. “We moeten opnieuw samenhorigheid creëren. Er moet toenadering komen tussen de club en de supporters. Eerst moet dat gebeuren, dan moeten we punten pakken. De connectie tussen het publiek en de spelers op het veld is wat ons zo succesvol maakte. Dit is een nieuw begin.”

© BELGA

Dat Mazzu dankzij het WK een maand kreeg om alles te analyseren, is een groot voordeel. “We krijgen bijna een volledige voorbereiding, al wil ik nu niet volledig van nul beginnen. Dat zou respectloos zijn tegenover Edward Still (de vorige coach, red.). Maar ik ga ook niet gewoon verder bouwen op wat er stond. Ik heb ook mijn filosofie. De mentaliteit en de goesting om voor elkaar te werken zijn voor mij even belangrijk als de tactische en technische kwaliteiten van mijn spelers.”

Zaterdag vertrekken de Zebra’s op stage richting Turkije. Daar krijgt Mazzu de ideale omstandigheden om de ploeg naar zijn hand te zetten. Op 26 december staat de eerste competitiematch op het programma. De tegenstander is… Anderlecht.