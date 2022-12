Hicham verhinderde dankzij mensenketting nieuwe rellen in Brussel: “Het mocht niet opnieuw gebeuren”

Een groep jonge relschoppers had donderdag na de kwalificatie van Marokko opnieuw meer zin in rellen dan in feest. Zin in een nieuwe clash met de politie. Maar ze werden tegengehouden door hun oudere broers, vaders, buurmannen en ooms. Een vreedzame mensenketting tussen de amokmakers en het politiegordijn. “We mochten het niet opnieuw laten gebeuren”, zegt Hicham. Dinsdag tijdens de achtste finale wil hij een nog veel grotere ketting vormen.