Voormalig Navo-hoofdkwartier in Cannerberg uitzonderlijk te bezoeken

Het geheime ondergrondse hoofdkwartier van de NAVO net buiten Kanne (Riemst) werd in 1992 gesloten. In de tijd van de Koude Oorlog werd vanuit deze plek de luchtverdediging in een groot deel van West-Duitsland aangestuurd. Sinds 2012 is er een enthousiaste vrijwilligersgroep van Het Limburgs Landschap actief die rondleidingen verzorgd. Zij trachten de bezoekers een beeld te schetsen van wat er zich tijdens de Koude Oorlog in het gangenstelsel heeft afgespeeld.

In de voorbije jaren werd ook hard gewerkt aan de verdere inrichting van de ‘Navo-stad’. Gids Ger Smeets: “Uit de bunkers van de Britse militaire basis RAF Brüggen werd een Pilot Briefing Facilty overgebracht naar de Cannerberg. In dergelijke bunkers verbleven de piloten van de gevechtsvliegtuigen en kregen zij de laatste instructies vooraleer ze een missie startten. De in Neercanne gereconstrueerde Briefing Facility geeft op een historisch verantwoorde manier een beeld van de militaire werking en voegt een extra dimensie toe aan de presentatie in de Navo-berg.”

Op 10, 11, 17, 18 en 28 december zijn er speciale excursies voorzien. Vooraf reserveren is verplicht en kan uitsluitend via www.limburgs-landschap.nl/kalender. Tickets kosten 7 euro.