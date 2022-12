Een hond, een eerbetoon aan overleden familie en liefde tussen zussen: finalisten Miss België tonen hun tatoeages

Ooit, onder de vorige organisatie, waren ze compleet not done. Daarna vonden ze met mondjesmaat hun weg naar de verkiezing van Miss België. En vandaag tonen de kandidates maar wat graag hun tatoeages. Nooit eerder waren het er zoveel, blijkt tijdens de finalereis in Egypte: van een eerbetoon aan een overleden mama en grootouders, tot een reminder om jezelf altijd graag te zien.

In absolute getallen wint Amy Rombaut (19) uit Nieuwerkerken: zeven heeft ze er. Op haar bovenarm staat een portret van haar overleden hond Darcko, die bij haar was van toen ze amper een jaar oud was tot haar zeventiende. “Zijn lichaam was op, maar zijn hart was nog sterk. Dus hebben we hem moeten laten inslapen. Het was moeilijk om dat een plaats te geven.” De bloemen en rozenstruik zijn een eerbetoon aan haar opa: “Die stierf toen ik vier was. Een van mijn vroegste herinneringen is hoe ik daar altijd in de tuin rozen ging plukken. En daarna onder m’n voeten kreeg.” (lacht)

(lees verder onder de foto)

Amy Rombaut heeft zeven tattoos — © Kevin Swijsen, bpr

Met haar zes jaar oudere zus, met wie ze een sterke band heeft, deelt ze ook een tatoeage op de vinger en een hartje op haar voet. Die zette ze overigens zelf. ‘GRL PWR’ – oftewel: girl power – aan haar lies spreekt voor zich: “Het staat voor de sterke vrouwen.” En dan is er nog ‘Always smile’: “Kin omhoog, jezelf graag zien en positief zijn, zo sta ik in het leven.”

Esmée Van Walle (25) uit De Klinge heeft dan weer een opvallende tattoo op haar rug: “Ik ben vroeger zwaar gepest geweest, maar ik heb dat achter me gelaten en ben gesterkt. Ik ben uitgegroeid van een welpje tot een leeuw – mijn sterrenbeeld. Ook de lotus op zijn kop symboliseert die evolutie: dat is een bloem die door de modder heen kan groeien. En onderaan hangen kristallen. Die verwijzen naar mijn mama, Christel, die er altijd is voor mij.” Op haar onderbeen heeft ze nog een zonnebloem, een teken van optimisme.

(lees verder onder de foto)

Esmée Van Walle heeft een leeuw op haar rug laten zetten. “Ik ben uitgegroeid van een welpje tot een leeuw” — © Kevin Swijsen, bpr

Emilie Vansteenkiste (21) uit Elewijt heeft ‘Per semper con te’ op haar zij: voor altijd met jou. “Mijn mama is een tijdje geleden overleden aan pancreaskanker. Op het moment dat de diagnose kwam, waren er al uitzaaiingen en was er geen hoop meer op genezing. Twee maanden voor haar dood hebben we samen dezelfde tatoeage laten zetten.”

(lees verder onder de foto)

Emilie Vansteenkiste zette “voor altijd met jou” op haar zij, als aandenken aan haar overleden mama. — © Kevin Swijsen, bpr

De ontwerpen van Sjoukje Degraeve (25) uit Torhout hebben geen dieperliggende betekenis. “Het is louter esthetisch, omdat ik ze mooi vind. Die op mijn onderarm en hand – ik vind dat heel vrouwelijk – zijn ontworpen door een vriendin. Het zijn bovendien stick-and-poke tattoos, dus gezet zónder elektrische tatoeëermachine.”

(lees verder onder de foto)

De tatoeages van Sjoukje Degraeve werden ontworpen door een vriendin — © Kevin Swijsen, bpr

Lara Viegas (19) uit Nijvel wil dan weer de herinnering aan haar oma levend houden. ‘Mamy Babette’ overleed in 2017.