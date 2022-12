Wout van Aert duikt zondag weer het veld in: “Ik heb de laatste wedstrijden op tv gekeken en het begint weer te kriebelen”

Met de Wereldbeker in Antwerpen staan zondag voor het eerst dit seizoen de zogenaamde “grote drie” aan de start van een cross. Wout van Aert maakt zijn rentree, ook Mathieu van der Poel en Tom Pidcock zijn van de partij. En die eerste heeft er zin in. “Ik heb de laatste wedstrijden op televisie gekeken en het begint weer te kriebelen”, aldus de Kempenaar.

Van Aert kroonde zich tot Belgisch kampioen in Middelkerke op 9 januari van dit jaar. Het was meteen zijn laatste cross van dat seizoen. Daarin won hij negen van de tien wedstrijden. Enkel in Hulst moest hij vrede nemen met een vierde plaats, na kettingproblemen in de wedstrijd. Het was dus een topseizoen in het veld voor de groene trui van de jongste Tour de France.

“Daar ben ik zelf niet mee bezig. Vorig jaar was ik meteen goed en nu verwachten mensen hetzelfde. Wat ik vorig jaar presteerde mag niet als normaal worden beschouwd”, zegt Van Aert op de site van Jumbo-Visma. “Ik leg mezelf geen druk op voor een cross. Die jaren zijn wel voorbij. Ik haal nu veel meer plezier uit de cross dan vroeger, toen de druk om te winnen nog heel groot was”.

Naast zijn optreden in Antwerpen komt hij dit kalenderjaar nog zes keer in actie. Wat hem in 2023 te wachten staat is ook voor Van Aert nog niet duidelijk. “Daar ben ik nog niet mee bezig. Dat gaan we later plannen. Eerst zondag de race in Antwerpen, waar ik met heel veel plezier naartoe ga.”

© Peter Malaise

Italiaanse liefde

Vorig seizoen paste de Kempenaar voor het WK in Fayetteville. In Hoogerheide zou hij er begin februari 2023 wel bij willen zijn en een gooi doen naar een vierde regenboogtrui. Wat zijn voorbereiding op het voorjaar anders kan maken. Zo zou Van Aert graag opnieuw de Strade Bianche rijden.

“Ja, die klassieker heb ik gemist”, zegt hij bij Wielerflits. “Net zoals de Tirreno-Adriatico. Ik hou van de Tirreno. Al geldt dat ook voor Parijs-Nice. Doordat ik me nu eind januari op het WK veldrijden richt, zal mijn voorbereiding richting het voorjaar anders zijn dan afgelopen seizoen. Dat betekent dat we zaken anders aanpakken. Een terugkeer naar de Italiaanse wedstrijden zie ik zeker zitten. Het drieluik Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo speelt al door mijn hoofd.”

Vorig seizoen werd Van Aert zowaar derde in Luik-Bastenaken-Luik, nadat hij de Ronde moest laten schieten door corona. Maar de focus op La Doyenne leggen… “Niets is onmogelijk”, stelt WVA. “Dat is ook de instelling waarmee ik nu deze positie in het peloton inneem. Als ik die mindset niet had gekend, dan was ik nu waarschijnlijk nog veldrijder. Het motiveert me zelfs om het onmogelijke te presteren. Zeker wanneer iedereen zegt dat ik iets niet zou kunnen...Maar om nu te zeggen dat dit een doel gaat worden, dat is iets anders...En als je het voorjaar wil combineren met Luik moet je wedstrijden als E3 en Gent-Wevelgem overslaan. Ik ben echter van mening dat wanneer je de Ronde wilt winnen het van grote waarde is om in de aanloop de andere kasseiklassiekers te rijden.”

© BELGA

Kriebelen

Maar eerste de cross dus. Vorig jaar maakte Van Aert zijn rentree in Boom, en won hij meteen. Of hem zo’n succesvolle start ook nu zal lukken in Antwerpen, is zeer de vraag. Ten eerste is Mathieu van der Poel er deze keer wel bij en gaf die meteen zijn visitekaartje af in Hulst en ten tweede gaf Van Aert zelf aan dat hij wat vertraging opliep in zijn opbouw wegens ziekte. Afwachten dus wat het zondag geeft op een parcours waar hij als prof nog maar één keer won, in 2015. Van der Poel mocht er al vijf keer juichen.

“Na het WK op de weg heb ik eerst een paar weken rust genomen”, zegt hij. Ondanks dat het crossseizoen al in volle gang is kwam Van Aert zodoende nog niet in actie. Een bewuste keuze, aldus de Belg. “De vorige crossen kwamen voor mij te vroeg. Je moet niet te snel weer beginnen. Maar zondag voelt als het juiste moment om weer te starten. Ik heb de laatste wedstrijden op televisie gekeken en het begint weer te kriebelen.”

Naast Van Aert, Van der Poel en Pidcock is het ook uitkijken naar Laurens Sweeck, man in vorm en een zandspecialist. De leider in de Wereldbeker zal zich ongetwijfeld tussen de grote drie in willen wringen. Net zoals in Hulst afgelopen zondag, zijn de wedstrijduren gewijzigd omwille van het WK voetbal. De vrouwen crossen al om 12u30, de mannen om 14u00.