Sergio Herman ziet opnieuw rechterhand vertrekken: “Wens hem het beste”

De Nederlandse tweesterrenchef Syrco Bakker stopt bij restaurant Pure C in het Zeeuwse Cadzand. Daarmee komt een einde aan een jarenlange samenwerking tussen hem en zijn ‘mentor’ Sergio Herman. Opnieuw verliest die laatste een topper uit zijn restaurantgroep.

Hij haalde met Pure C twee Michelinsterren, een 18 op 20 bij Gault Millau en hij kreeg de titel Chef van het Jaar 2022, maar nu is het voor Syrco Bakker tijd om zijn eigen weg te gaan. “Mijn volgende uitdagingen liggen in het ondernemerschap en het waarmaken van nieuwe ambities.” In het voorjaar van 2023 doet hij de deur dicht in Pure C – een plek waar ook Vlamingen graag de voeten onder tafel schuiven.

Liefst vijftien jaar lang werkte hij nauw samen met Sergio Herman. Eerst in het intussen gesloten driesterrenrestaurant Oud Sluis als souschef van Herman, nadien dus bij Pure C. “Nu ben ik klaar om mijn eigen verhaal te schrijven”, aldus Bakker, die hem vaak als “zijn mentor” beschreef. Achter de schermen wordt zijn vertrek al enige tijd voorbereid, zo valt te lezen in een persbericht. “Met het diepste gevoel van respect, bewondering en waardering wens ik Syrco in alle oprechtheid niets dan het beste voor zijn toekomst”, laat Sergio Herman weten. “We zijn er allemaal van overtuigd dat zijn culinaire pad succesvol zal zijn.” De Nederlander Jeffrey Laarberg zal Bakker opvolgen bij Pure C. Hij werkte eerder al bij Inter Scaldes – een driesterrenrestaurant in Zeeland – en bij Le Pristine (*), het Antwerpse restaurant van Herman dat focust op de Italiaanse keuken.

Voor Herman is het vertrek ongetwijfeld een verlies. Eerder zag hij ook Nick Bril al vertrekken, met wie hij samen The Jane (**) in Antwerpen uit de grond stampte. Vorig jaar verkocht Herman zijn aandelen in de zaak aan Bril en gingen de twee uit elkaar. Officieel gebeurde dat in een goede sfeer, maar her en der viel te horen dat het niet meer boterde tussen de twee. Zich losmaken bleek een slimme zet voor Bril: solo schittert hij met The Jane als nooit tevoren. Vorige maand bekroonde Gault Millau hem nog tot Chef van het Jaar.

Bril was niet de enige die eerder al vertrok uit de zogenaamde ‘Sergio Herman Group’: ook Nicolas Misera ging zijn eigen weg. Hij haalde een ster met AIRrepublic, ook in Cadzand, maar heeft sinds kort zijn eigen, gelijknamige restaurant in Antwerpen. “Ik denk dat Sergio begrijpt dat ik na vijf jaar mijn vleugels wilde uitslaan. Het ritme van AIRrepublic is moordend, ik wilde mijn eigen ding doen”, zei hij in De Tijd over zijn switch. Nu ook Syrco Bakker andere oorden opzoekt, verdwijnt de laatste van het originele cheffenteam rond Sergio Herman.