Onze tv-tips: onschuldig in de cel, een legendarisch album en een psychopaat

The Silence of the Lambs

Play4, za, 20u

Een van de grootste filmklassiekers uit de jaren 90 met Jodie Foster en Anthony Hopkins. FBI-agente Clarice Starling krijgt in deze thriller van formaat de opdracht om de gevaarlijke psychopaat en kannibaal dr. Hannibal Lecter te overhalen om haar te helpen bij de jacht op seriemoordenaar Buffalo Bill. Lecter wil alleen meewerken onder welbepaalde voorwaarden.(tove)

The Who - Sell Out

Canvas, za om 19.10u

Met The Who Sell Out uit 1967 wilde de Britse rockband voet aan de grond zetten in Amerika op een belangrijk moment in de muziekgeschiedenis. Het album was een unieke combinatie van het verleden en toekomst van The Who en daarmee het populairste album. Deze documentaire werpt aan de hand van fragmenten en interviews een blik op het bijzondere concept van het album: de piratenzender. (tove)

The Shawshank Redemption

Play6, za, 20.20u

Andy Dufresne (Tim Robbins) wordt beschuldigd van moord op zijn vrouw en haar minnaar. Hij houdt vol dat hij onschuldig is, maar krijgt tweemaal levenslang in de strenge gevangenis Shawshank. Hij raakt bevriend met de zwarte medegevangene Ellis (Morgan Freeman), die voor iedereen spullen kan regelen. Een meesterlijke film waarbij de lange speelduur nooit doet vervelen. (tove)