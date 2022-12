Pelt

Donderdag even na 17 uur kwam bij de hulpdiensten een melding binnen van rookontwikkeling in de winkel van een edelsmid op de Oude Markt in Overpelt. Ter plaatse bleek het te gaan om het rookalarm dat in werking treedt bij het inbraakalarm dat om onduidelijke reden in werking was getreden. mm