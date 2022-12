Zondag in Antwerpen – start om 14 uur – is het zover. Wout van Aert (28) en Mathieu van der Poel (27) kruisen voor een eerste keer de degens in het veld. De Nederlander won afgelopen zondag al in Hulst, Van Aert rijdt zijn eerste cross in het veld. Wij polsten vier ex-wereldkampioenen naar hun verwachtingen van de eerste clash der titanen.